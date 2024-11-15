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Медвежий угол

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Что нельзя дома - можно в России: Извращённую логику мигрантов-насильников объяснил подполковник МВД

Что нельзя дома - можно в России: Извращённую логику мигрантов-насильников объяснил подполковник МВД

Фото: Царьград Извращённую логику мигрантов-насильников объяснил подполковник МВД в отставке Алексей Родин: что нельзя дома - можно в России.

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Комментарии
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L
Lyudmila
А смысл сажать, они посидят чуток и опять оказываются на тех же местах. Таких можно только уничтожать чтобы они не плодились и наш мир не засоряли. Надо чтобы подобное наказание являлось неотвратимостью. Одного-двух казнят, остальные десять раз подумают прежде чем что то подобное сотворить. И главное не тянуть резину, не &quot;расследовать&quot; такие дела годами, если вина доказана, пойман с поличным, пуля в лоб и вся недолга. Кому то покажется что через чур, но пока не начнем разгребать все эти Авгиевы конюшни быстрее, ничего не сдвинется с места. Так и будут такие же &quot;прекраснодушные&quot; тянуть резину пока и их так же не закроют или ликвидируют.
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1 час.
Артур Кушхабиев
Для мигрантов-убийц и насильников надо вернуть смертную казнь.
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1 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Раз власти ничего не делают с ними -значит, эта ситуация ИХ устраивает? Тогда убивать этих чурок - задача народа! И чтобы земля горела под ногами!
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27 мин.

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