Что нельзя дома - можно в России: Извращённую логику мигрантов-насильников объяснил подполковник МВД

L

Lyudmila

А смысл сажать, они посидят чуток и опять оказываются на тех же местах. Таких можно только уничтожать чтобы они не плодились и наш мир не засоряли. Надо чтобы подобное наказание являлось неотвратимостью. Одного-двух казнят, остальные десять раз подумают прежде чем что то подобное сотворить. И главное не тянуть резину, не "расследовать" такие дела годами, если вина доказана, пойман с поличным, пуля в лоб и вся недолга. Кому то покажется что через чур, но пока не начнем разгребать все эти Авгиевы конюшни быстрее, ничего не сдвинется с места. Так и будут такие же "прекраснодушные" тянуть резину пока и их так же не закроют или ликвидируют.