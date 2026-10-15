Идея администрации президента США Дональда Трампа разморозить часть российских активов в Европе и передать их подконтрольной Вашингтону структуре вряд ли будет реализована.
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