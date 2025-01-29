«Во славу божию»: Дмитрий Дюжев о том, как нырял в прорубь на Крещение

Александр Муратов

Креще́нские купа́ния — народная традиция, не является церковным обрядом и не предписывается церковным уставом. Придумали её не богословы, а простые люди, которые совершают этот обряд исключительно по собственной инициативе. Повсеместное представление людей об очищении от грехов посредством троекратного погружения в освящённую прорубь-иордань является ошибочным.