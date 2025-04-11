Чиновникам в российском городе запретили лайкать порнографию и публиковать обнаженные фото

Мэр Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Максим Слепов запретил местным чиновникам лайкать порнографию и публиковать в соцсетях обнаженные фотографии, снимки из игорных и увеселительных заведений, а также кадры с дорогостоящими автомобилями.
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