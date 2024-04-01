Продажа табака без лицензии с 1 апреля обернется уголовным делом

В России с 1 апреля ввели новые правила продажи табачной и никотиносодержащей продукции. За торговлю этими видами товаров без лицензии в крупном размере ввели уголовную ответственность, сообщило РИА «Новости».
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