Британский военный аналитик допустил вероятность прямого конфликта НАТО и России на Украине

Отставной полковник считает, что такой сценарий станет реальностью в случае поражения ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Осуществлена вторая с начала года атака на военную базу США близ месторождения Эль-Омар в Сирии
- В Санкт-Петербурге установили памятную доску основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину
- Хотя бы не банкой огурцов: на украинском телевидении заявили, будто БПЛА Bayraktar сбил российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22
Свежие комментарии