МВФ даст денег Украине ко Дню независимости

МВФ выделит Украине $2,7 млрд на восстановление экономики после пандемии. Как передают "Вести", заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован назвал это хорошим подарком, который страна получит к 30-летию независимости.
МВФ выделит Украине $2,7 млрд на восстановление экономики после пандемии. Как передают "Вести", заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован назвал это хорошим подарком, который страна получит к 30-летию независимости.
Свежие комментарии