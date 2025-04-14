16-18 апреля истекает временный мораторий на удары по украинской энергетике. Дата интересная, потому что это потенциальный водораздел.
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16-18 апреля истекает временный мораторий на удары по украинской энергетике. Дата интересная, потому что это потенциальный водораздел.
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