Военный эксперт призвал россиян не верить в контрнаступление ВСУ

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков призвал россиян не верить в слухи о начале контрнаступления ВСУ, которые распространяют некоторые Telegram-каналы и СМИ, а всецело доверять сведениям Министерства обороны РФ.