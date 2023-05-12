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Военный эксперт призвал россиян не верить в контрнаступление ВСУ

Военный эксперт призвал россиян не верить в контрнаступление ВСУ

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков призвал россиян не верить в слухи о начале контрнаступления ВСУ, которые распространяют некоторые Telegram-каналы и СМИ, а всецело доверять сведениям Министерства обороны РФ.

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