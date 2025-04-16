В Серебряном бору соберут мусор на бегу

19 апреля в 12.00 Дом культуры “Берендей” приглашает всех желающих принять участие в плоггинг-марафоне – спортивном забеге по территории парка Серебряный бор, во время которого участники будут собирает оставшийся после зимы мусор.
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