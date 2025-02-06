В Крыму перекроют несколько дорог из-за сильного снегопада

20:57, 06 февраля 2025 Ввиду ухудшения погоды Минтранс Крыма вводит временное ограничение для всех транспортных средств на период устранения последствий ухудшения дорожной ситуации на трёх участках дорог.
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