Изгнание России продолжается, Овечкин уделал легенду, Капризов пережил операцию / Хоккейные новости

В новом выпуске хоккейных новостей обсуждаем самые яркие события в мире хоккея!В новом выпуске хоккейных новостей обсуждаем самые яркие события в мире хоккея! У федерации хоккея будет право оспорить решение IIHF, Александр Овечкин забил уникальную шайбу, возвращение Кирилла Капризова на лед состоится не раньше марта.
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