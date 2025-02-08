Изгнание России продолжается, Овечкин уделал легенду, Капризов пережил операцию / Хоккейные новости

В новом выпуске хоккейных новостей обсуждаем самые яркие события в мире хоккея!В новом выпуске хоккейных новостей обсуждаем самые яркие события в мире хоккея! У федерации хоккея будет право оспорить решение IIHF, Александр Овечкин забил уникальную шайбу, возвращение Кирилла Капризова на лед состоится не раньше марта.