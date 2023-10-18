Чубайс в Израиле раздает гуманитарку на «освоенные» в России деньги

Коммунисты идут по коррупционному следу в «Роснано» Сергей Аксенов На фото: Анатолий Чубайс (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Удальцов Грабительская приватизация 1990-х может быть развернута в противоположную сторону.
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