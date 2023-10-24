Владельца сгоревшего в Кемерове приюта приговорили к 5 годам тюрьмы

Андрея Смирнова признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности Владельца сгоревшего в Кемерове приюта признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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