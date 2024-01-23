Заграница не поможет: ЕС не хочет подключать Украину к своему рынку

Украина развалит налаженный рынок ЕС из-за огромного аграрного потенциала, а ущерб от поддержки Киева на фоне потенциального вступления в союз ощущается уже сейчас, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии