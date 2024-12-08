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«МЮ» объявил об уходе спортивного директора Эшуорта: «Благодарим за работу в переходный для клуба период»

«Дэн Эшуорт покинет пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. Мы хотели бы поблагодарить Дэна за его работу и поддержку в переходный период для клуба и пожелать ему успехов в будущем», – говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

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