«МЮ» объявил об уходе спортивного директора Эшуорта: «Благодарим за работу в переходный для клуба период»

«Дэн Эшуорт покинет пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. Мы хотели бы поблагодарить Дэна за его работу и поддержку в переходный период для клуба и пожелать ему успехов в будущем», – говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».