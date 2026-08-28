Жители Херсона возмущаются отсутствием помощи от украинской администрации города Оставшиеся в оккупированном Украиной Херсоне жители возмущаются тем, что з.
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Жители Херсона возмущаются отсутствием помощи от украинской администрации города Оставшиеся в оккупированном Украиной Херсоне жители возмущаются тем, что з.
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