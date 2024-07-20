Аналитик Кюн: ракеты США в ФРГ могут спровоцировать Россию на ответные меры

Эксперт Ульрих Кюн из Института исследования проблем мира и безопасности в интервью Reuters заявил, что в случае размещения американских ракет в ФРГ, Россия может быть вынуждена развернуть свои стратегические ракеты, нацеленные на материковую часть США.
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