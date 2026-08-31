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«Пенальти — стопроцентный». Биджиев — об 11-метровом в пользу «Зенита» в матче с «Факелом»

«Пенальти — стопроцентный». Биджиев — об 11-метровом в пользу «Зенита» в матче с «Факелом»

Бывший главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев прокомментировал самые яркие эпизоды из матча 6-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:1).

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