Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Согласен,какие на хрен выборы во время войны,пусть ВВП выполняет свои обязанности до окончания СВО,а там видно будет.А вот это уже сер...
  • Владимир Бурцев
    Охотничьи ружья необходимы полуавтоматические, это МЦ 2112 и МР-153, многозарядные, до 5 патронов, чем снарядите патр...Военкоры требуют ...
  • Раиса Мелькумова
    У КГБ были длинные руки, они могли добраться до всех, а сейчас…После этих слов Т...

В Бурятии малыш с обморожениями оказался в больнице, на его мать завели дело

В Бурятии малыш с обморожениями оказался в больнице, на его мать завели дело

Из-за нерадивой матери 9-месячный младенец получил обморожение конечностей.В Бурятии на нерадивую мать, допустившую обморожение 9-месячного младенца возбудили уголовное дело по статье «неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх