В Бурятии малыш с обморожениями оказался в больнице, на его мать завели дело

Из-за нерадивой матери 9-месячный младенец получил обморожение конечностей.В Бурятии на нерадивую мать, допустившую обморожение 9-месячного младенца возбудили уголовное дело по статье «неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними».
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