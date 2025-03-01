Нижегородка рассказала, как спасает бездомных кошек

Одного питомца привезли из Сочи, второй родился на работе, а третий и вовсе сам пришел домой. Такими необычными историями спасения животных поделилась Юлия Великих — сотрудница Управления на транспорте МВД России по ПФО.
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