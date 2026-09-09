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Ивановские новости

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Ивановская область на первом месте в ЦФО по темпам инвестиций, строительство выросло в 9 раз

Ивановская область на первом месте в ЦФО по темпам инвестиций, строительство выросло в 9 раз

Индекс физического объема инвестиций в Ивановской области составил 102,1%, наибольший прирост в строительстве, транспорте и гостиничном бизнесе.

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