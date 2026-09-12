Тяжелая FP-7 ударит вглубь России. Ответом станет "Орешник"? Киев резко усиливает эскалацию. Ситуация достигла критической точки? В ответ полетело по дата-центрам и секретным складам.
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