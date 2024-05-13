Шесть коробок с изделиями ручной работы отправили из Иркутска в зону СВО

В Иркутске волонтерская группа “За Победу!”, которая объединила около 200 жителей станции Батарейной Ленинского округа, отправила на передовую шесть коробок с изделиями ручной работы, сообщили в администрации города.
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