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Внук де Голля отметил снижение ценностей среди западных элит

Внук де Голля отметил снижение ценностей среди западных элит

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, Жан де Голль, заявил о деградации ценностей среди западных элит.

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