Жаленов: вопрос освобождения безналичных платежей от НДС решит Курултай

Вопрос освобождения безналичных платежей от налога на добавленную стоимость будет окончательно решаться депутатами Курултая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК России инициир...
- ХЛ В Новосибирске пр...
- Провокация о Влад...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым