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ВС РФ разгромили командный пункт боевиков на александро-калиновском направлении

ВС РФ разгромили командный пункт боевиков на александро-калиновском направлении

Минобороны РФ Расчет 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" во время выполнения боевой задачи уничтожил замаскированный командный пункт украинских боевиков на александро-калиновском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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