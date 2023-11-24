Пронько: Чиновники хамят своему работодателю – нам с вами. Может, пора в отставку?

Россия – поразительная страна, где те, кто должен служить народу и Отечеству, превратились в "неприкасаемую касту хамов", которые позволяют по отношению к обычным людям высказывать такие слова, что впору задуматься: а они точно в адекватном состоянии находятся?То чиновница на Камчатке призвала "не тратить энергию на токсичных людей и прочий сброд".