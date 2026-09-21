Пожар на площадке с мусором в Подмосковье локализован

Пожар на площадке с мусором в Щёлково локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области. «В 19:27 — локализация на площади 9,4 тыс.
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