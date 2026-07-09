Политолог Самонкин заявил о расколе Евросоюза после саммита НАТО

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив» Юрий Самонкин выразил мнение, что радикальных решений на саммите НАТО не было принято, а сам формат встречи стал демонстрацией мнимого единства Запада.
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