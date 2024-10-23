Макс Фадеев жестко ответил на обвинения Глюкозы, в том, что они причастен к ее задержанию

Певица Глюкоза не называла Максима Фадеева напрямую, но он ответил на её намёки. Фадеев прокомментировал скандал, произошедший с поп-звездой в аэропорту Шереметьево, отметив, что её слова намекают на его причастность к инциденту, также поступила и Ксения Собчак.