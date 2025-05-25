Отведали "Вкус Востока": как мигранты за день отравили 20 детей и взрослых

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Татьяна Леухина
Питер вообще превратили в Баку на Неве. Сплошь восточные кафе, рестораны и магазины. Живем словно в Азии или в Закавказье. Центры плова, шаурмичные, рестораны восточной кухни, турецкие рестораны, арабские магазины и тд. Может пора прекращать мигрантам уничтожать нашу культуру, наши традиции, наш быт, чтобы они не чувствовали себя хозяевами жизни?
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
Нужны не проверки,а нашим людям не жрать всю эту гадость,сами позакрываются.
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1 час.
Ольга Кожемякина
Аффтор, когда научишься правильно писать: если говоришь А, то говори и Б. Почему не сообщаешь, закрыли эту лавочку или чужаки продолжают кормить дебильных своей отравой? Кто дал разрешение на открытие и работу не понятно чего? Когда чиновники начнут нести ответственность за отравления и смерти россиян? Прежде, чем приступать к публикации о чем-либо, необходимо проводить элементарное журналистское расследование.
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13 мин.
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