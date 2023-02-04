4 февраля 2023 года: расписание спортивных трансляций. «Эвертон» против «Арсенала», Дортмунд против «Фрайбурга»

«Плеймейкер» представляет расписание матчей и соревнований, запланированных на 4 февраля 2023 года. Футбол АПЛ 15:30 (мск) Эвертон — Арсенал 18:00 (мск) Брайтон — Борнмут 18:00 (мск) Вулверхэмптон — Ливерпуль 18:00 (мск) МЮ — Кристал Пэлас 18:00 (мск) Брентфорд — Саутгемптон 18:00 (мск) Астон Вилла — Лестер 20:30 (мск) Ньюкасл — Вест Хэм Ла Лига 16:00 (мск) Эспаньол — Осасуна 18:15 (мск) Эльче — Вильярреал 20:30 (мск) Атлетико — Хетафе 23:00 (мск) Бетис — Сельта Серия А 17:00 (мск) Кремонезе — Эльче 20:00 (мск) Рома — Эмполи 22:45 (мск) Сассуоло — Аталанта Бундеслига 17:30 (мск) Унион — Майнц 17:30 (мск) Кельн — Лейпциг 17:30 (мск) Айнтрахт — Герта 17:30 (мск) Боруссия Д — Фрайбург 17:30 (мск) Бохум — Хоффенхайм 20:30 (мск) Боруссия М — Шальке Лига 1 19:00 (мск) ПСЖ — Тулуза 21:00 (мск) Труа — Лион 23:00 (мск) Ренн — Лилль Хоккей КХЛ.
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