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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гути о расизме, оскорблениях и бросании предметов на поле: «Санкции должны быть жесткими – закрытие стадиона на длительный срок. Люди должны знать о последствиях»

Игра 8-го тура Ла Лиги (1:1) между «Реалом» и «Атлетико» была приостановлена на 15 минут после того, как фанаты «матрасников» стали бросать различные предметы в Тибо Куртуа.

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