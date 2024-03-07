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Крымское информационное агентство

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  • Leon Dan
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Прокуратура Крыма поддержала обвинение против шпиона, работавшего на Украину

Прокуратура Крыма поддержала обвинение против шпиона, работавшего на Украину

По информации пресс-службы прокуратуры РК, в период с августа по декабрь 2022 года гражданин Украины находясь на территории Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации одного из подразделений Росгвардии.

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