Прокуратура Крыма поддержала обвинение против шпиона, работавшего на Украину

По информации пресс-службы прокуратуры РК, в период с августа по декабрь 2022 года гражданин Украины находясь на территории Запорожской области, собирал сведения о местах дислокации одного из подразделений Росгвардии.
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