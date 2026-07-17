В Архангельске перед началом осветительного сезона пройдет плановая проверка уличного освещения

В этом году тестирование стартует в предстоящие выходныеВ этом году тестирование стартует в предстоящие выходные- Эта процедура позволяет «Горсвету» выявить скрытые неисправности до официального запуска системы, - сообщил глава администрации Архангельска Дмитрий Морев.
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