Удар русских ракет уничтожил элитных пилотов ВСУ и их командира: Карта специальной военной операции на Украине на 5 июня 2024 года Юлия СоколоваНаконец-то раскрыты первые подробности масштабного удара России по бывшей базе отдыха в поселке Дачный, Харьковская область.