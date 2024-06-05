Удар русских ракет уничтожил элитных пилотов ВСУ и их командира: Карта специальной военной операции на Украине на 5 июня 2024 года Юлия СоколоваНаконец-то раскрыты первые подробности масштабного удара России по бывшей базе отдыха в поселке Дачный, Харьковская область.
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