Боец Чемба показал простреленную брошюру, которая спасла ему жизнь

Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского, ежедневно выезжает на позиции к российским бойцам, зачастую ехать приходится под ударами вражеской артиллерии и дронов по разбитой снарядами и минами дороге.
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