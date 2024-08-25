Боец Чемба показал простреленную брошюру, которая спасла ему жизнь

Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского, ежедневно выезжает на позиции к российским бойцам, зачастую ехать приходится под ударами вражеской артиллерии и дронов по разбитой снарядами и минами дороге.