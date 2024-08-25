Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец Чемба показал простреленную брошюру, которая спасла ему жизнь

Боец Чемба показал простреленную брошюру, которая спасла ему жизнь

Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского, ежедневно выезжает на позиции к российским бойцам, зачастую ехать приходится под ударами вражеской артиллерии и дронов по разбитой снарядами и минами дороге.

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