Палата представителей Филиппин закончила расследования дела против Дутерте

Комитет Палаты представителей по вопросам надлежащего управления и общественной подотчетности закончил проведение расследования по делу о ненадлежащем использовании государственных средств канцелярией вице-президента Сары Дутерте, сообщила 4 июня пресс-служба комитета.
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