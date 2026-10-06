Загадочное место – парк "Патриот": Два директора, генерал и замминистра обороны – за решёткой. Кто ещё стал фигурантом уголовных дел?

Генерального директора парка "Патриот", бывшего губернатора Кировской области Игоря Васильева задержали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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