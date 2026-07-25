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Царьград

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Макрон приказал армии мобилизоваться из-за пожаров во Франции

Макрон приказал армии мобилизоваться из-за пожаров во Франции

Лесные пожары во Франции в июле 2026 года охватили 69 473 гектара, превысив показатели 2022 года. Президент Макрон распорядился мобилизовать армию.

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