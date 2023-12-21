NetEase: США недовольны тем, что Россия не стала платить ежегодный взнос WADA

Ранее международные спортивные мероприятия считались отдельными от политики событиями. Вопросы сложных отношений между странами уступали место спортсменам, когда они выходили на арены.
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