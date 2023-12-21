NetEase: США недовольны тем, что Россия не стала платить ежегодный взнос WADA

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Ранее международные спортивные мероприятия считались отдельными от политики событиями. Вопросы сложных отношений между странами уступали место спортсменам, когда они выходили на арены.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Давно пора.
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16 час.
Эдуард Александров
Пусть отсосут
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16 час.
Liudmila Kosteley
Снова затирают. Пойду на FACTBOOK- Там хоть честные люди работают.
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14 час.

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