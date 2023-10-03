Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    МЕдведев нигде не воевал, но он кавалер всех орденов "За "заслуги" перед отечеством". Уткин защищал страну и не кавал...Без названия
  • Регина Толстоброва
    Бои ведутся по разным направлениям,  ВСУ  отступает местами, а наши стараются продвинуться вперед. Был нанесен удар п...Фронтовая сводка ...
  • Traveller
    Вон оно шо, Петрович!... Дыык получается, самые-самые большевики - это злобные буржуи!!! У них таки задолго до больше...«Пусть мучаются!»...

А что если Путин на Украине выбрал Чеченский сценарий?

А что если Путин на Украине выбрал Чеченский сценарий?

Вы можете себе представить, что какой-нибудь украинский генерал или даже олигарх, имеющий свои военные формирования, дает команду развернуть оружие и направить его против оголтелых украинских националистов? Ну, Сырский там какой-нибудь, или даже Ахметов? А между тем, в Чеченской республики в свое время произошло именно так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх