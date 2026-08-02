Русский талант сорвет куш в Америке? Даже после провального сезона Мичкову прогнозируют контракт на $10 млн

Для этого нужно резко прибавить.Прошедший сезон стал для Матвея Мичкова настоящим кошмаром. После 63 результативных баллов в дебютном регулярном чемпионате НХЛ многие ждали от молодой звездочки «Филадельфии» показателя «очко за матч» и выхода на новый уровень.
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