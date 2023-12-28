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Главком ВСУ Залужный защитил диссертацию по праву

Главком ВСУ Залужный защитил диссертацию по праву

Согласно информации сайта Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (NAQA), главком ВСУ Валерий Залужный в Одесской юридической академии защитил диссертацию по праву и получил степень доктора философии.

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