Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Софья Свечникова рассказала, что собственнику автомобиля может потребоваться возместить вред после ДТП, даже если водитель скрылся.
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