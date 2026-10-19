Сделка на 100 дней, расширение спутниковой связи на 300 километров вглубь России и новые поставки ракет Patriot — именно такой сценарий обсуждается в публикации The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему в Калининг...
- Дизель для США уп...
- Что нельзя делать...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым