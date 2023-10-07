Светлые открытки и чистые поздравления в Покровскую родительскую субботу 7 октября 2023 года Елена ГалицкаяПокровская родительская суббота – день, когда наши сердца наполняются тишиной и уважением к тем, кто покинул этот мир.
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