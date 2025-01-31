Россия развивает авиасообщение с Абхазией

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко провел встречу с главой координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадрой Гунба.
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