Минпромторг подготовил проект постановления об отсрочке утилизационного сбора для крупнейших российских производителей автотехники, прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники, сообщили в ведомстве.
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